2022/10/02 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمقتل رجل على يد شقيقه باطلاق نار في قضاء الكوفة بمحافظة النجف.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "رجلا اقدم على قتل شقيقه الثلاثيني رميا بالرصاص في قضاء الكوفة بمحافظة النجف".

واضاف، أن "الرجل قتل شقيقه بعد محاولة المجني عليه اغتصاب ابنة أخيه بسبب تعاطيه المخدرات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتل شقيقه بعد محاولة اغتصاب ابنته.. تفاصيل جريمة ’بشعة’ في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتل شقيقه بعد محاولة اغتصاب ابنته.. تفاصيل جريمة ’بشعة’ في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).