العثور على جثة تاجر مواشي بعد يومين من خطفه بين ديالى وواسط

2022/10/02 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر حكومي، اليوم الاحد، عن العثور على جثة تاجر مواشي بعد يومين على خطفه في طريق زراعي بين محافظتي واسط وديالى.

وقال المصدر، وهو (عضو باللجنة الامنية في مجلس ناحية مندلي)، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قوة امنية مشتركة عثرت على جثة تاجر مواشي في طريق زراعي بين ديالى وواسط شرقي ناحية مندلي( 90كم شرق بعقوبة) وعليها اثار اطلاقات نارية".

واضاف، أن "التاجر خطف قبل يومين من قبل مجهولين قبل العثور على جثته "، مؤكدا أن "فريق تحقيق مختص بدء البحث عن حثيثات الجريمة وتوصل الى خيوط مهمة ربما سيعلن عنها في الساعات القادمة".

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