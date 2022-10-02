إصابة جندي أثناء تفكيك عبوة ناسفة في كركوك

2022/10/02 | 10:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بإصابة جندي أثناء تفكيك عبوة ناسفة ضمن وادي الشاي في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية عثرت على عبوة ناسفة ضمن وادي الشاي في كركوك"، مشيرا الى انه "اثناء عملية التفكيك انفجرت العبوة ما أسفرت عن اصابة جندي بجروح".

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