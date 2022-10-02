ارتفاع صادرات العراق النفطية الى امريكا بأكثر من 200 الف برميل يومياً

2022/10/02 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية الى امريكا بأكثر من 200 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول … Readmore

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