زيلينسكي يحذر المواطنين الروس وخصوصاً المسؤولين الحكوميين: ستقتلون واحدا تلو آخر

2022/10/02 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواطنين الروس، وخصوصا المسؤولين الحكوميين، قائلا لهم “ستقتلون واحدا تلو آخر” ما دام الرئيس فلاديمير بوتين الذي أمر بالعمليات العسكرية في أوكرانيا في الحكم.وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية “ما دمتم لم تحلوا مشكلة الشخص … Readmore

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