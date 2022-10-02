دراسة: ممارسة رفع الأثقال والرياضة الهوائية معًا قد تقلل من خطر الموت المبكر

2022/10/02 | 11:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود الأنشطة الهوائية وتمارين رفع الأثقال بفوائد صحية على من يمارسونها، لكن الجمع بين الرياضتين قد يكون له تأثير أكبر عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الأمراض، وخطر الموت المبكر.

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