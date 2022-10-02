طرد لاعب اميركي شهير من فندق في دبي بعد ’فضيحة المسبح’ (صورة)

2022/10/02 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

طرد اللاعب الأميركي الشهير، أنطونيو براون، من أحد فنادق مدينة دبي بعد أن عرض نفسه عاريا لامرأة في المسبح، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست".

وقام أنطونيو براون، نجم اتحاد كرة القدم الأميركي، بالسباحة عاريا قرب امرأة ظهرت جانبه في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل وأثار ضجة كبيرة.

وردا على الفيديو قال اللاعب الشهير في منشور على تويتر، امس السبت، إنه "في الفيديو يمكنك أن ترى بوضوح أنها تذهب ومعها سروال السباحة الخاص بي (...) وتساءل ماذا لو تم عكس الأدوار؟، فسيقال حينها إن أنطونيو براون كان مع أنثى عارية.



ولكن عندما أكون أنا، فإن الأمر يصبح تلقائيا جريمة كراهية".

وتقول الصحيفة إنه "تم تصوير براون في الفيديو بتاريخ 14 مايو، وهو في حمام سباحة خارجي في فندق أرماني دبي".

وقال اثنان من شهود العيان للصحيفة إن المرأة بدت مستاءة بشكل واضح مما فعله، وشوهدت فيما بعد داخل الفندق وهي تصرخ وتشكو للآخرين من الحادث.

وتابع براون في منشور آخر: "إنه لأمر مجنون بالنسبة لي أنه حتى بعد تقاعدي هناك معلومات مضللة تصدر بشأني".

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