تفاصيل جديدة بشأن عمليات الاغاثة لمحاصري مبنى الكرادة المنهار

2022/10/02 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر في مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، عن اخر مراحل البحث تحت ركام العمارة المنهارة في ساحة الواثق وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر وهو ضابط في المديرية لـ"بغداد اليوم"، إن "عمليات البحث تحت انقاض العمارة المنهارة في ساحة الواثق مازالت مستمرة حتى هذه الساعة وهي لم تتوقف"، مشيرا الى أنه "لغاية الان لم نعثر على جثة أية ضحية تحت هذه الأنقاض".

وأضاف انه "لغاية الان لم نسجل أية حالة وفاة، وما تم استخراجه من تحت الأنقاض هم (13) ناجياً تم انقاذهم بعد ساعات قليلة من انهيار العمارة".

وحول موعد انتهاء عمليات الدفاع المدني أوضح أن "العمليات مازالت مستمرة ولا يوجد موعد محدد لانتهاء عمليات البحث".

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، يوم امس السبت، اسباب انهيار بناية المختبر الوطني في ساحة الواثق ضمن الكرادة، مبينة أن صاحب البناية اضاف طابقين الى العمارة المكونة من اربعة طوابق تسببت في انهيار البناية لعدم تحمل اساساتها.

وقال مدير العلاقات و الاعلام في المديرية، جودت عبدالرحمن، لـ(بغداد اليوم) إن "التقرير الرسمي سيصدر من قبل خبراء الأدلة الجنائية، لكن وفق رؤيتنا في الميدان فان العمارة كانت من أربعة طوابق اضيف لها طابقين في سنة 2018 او 2019، ومع سوء الاساسات كانت سبب الانهيار بشكل رئيسي"، مبينا أن "تقرير خبراء الأدلة الجنائية هو من سيحسم الامر قريباً".

وأضاف أنه "لغاية الان لم نسجل أي حالة وفاة جراء انهيار العمارة، والبحث جاري على الجثث، وقد تمكنا من انقاذ (13) شخصا"، موضحا أنه "شهود العيان اكدوا ان هناك من 3 الى 4 اشخاص مازالوا تحت الأنقاض".

وتابع عبد الرحمن: "رغم استمرار عمليات البحث من خلال عمليات الإنقاذ الخفيف والثقيل لم نجد أي جثة، وعمليات البحث مستمرة، ومن الممكن انتهاء عمليات البحث خلال الثلاثة ساعات المقبلة، او ربما يبقى العمل متواصل لغاية الصباح".

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