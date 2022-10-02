الإعلام الأمني: القبض على 9 ارهابيين في الموصل وكركوك والانبار

2022/10/02 | 11:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، القاء القبض على 9 ارهابيين في الموصل وكركوك والانبار.

وذكر بيان للخلية تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات وأمن الفرقة الخامسة عشر تم نصب كمين محكم وعلى اثره القي القبض على ( 4 ) ارهابيين في سيطرة تل فارس في الموصل ".

وتابعت، أنه "بعملية استباقية وجهد استخباري مميز لشعبة استخبارات الفرقة الثامنة تم نصب كمين محكم وعلى اثره القي القبض على( 4 ) ارهابيين في سيطرة التون كوبري التابعة لمحافظة كركوك".

واضافت: "كما قامت مفارز الاستخبارات العسكرية لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة من نصب كمين محكم استناداً إلى معلومات دقيقة وعلى اثره القي القبض على متهم في سيطرة جسر الصديقية مشترك مع فوج طوارئ 11 شرطة الانبار والحشد الشعبي ".

واشارت الى أنه "تم تسليمهم ميدانياً و اصولياً للجهات المعنية بعد اكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".

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