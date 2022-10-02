استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها بإقليم كردستان

2022/10/02 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت في اقليم كوردستان.

بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، سجلتا صباح اليوم 147500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح أمس السبت.

اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة كردستان، فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 147550 دينارا لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 147450 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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