4 مفقودين لم يتم العثور عليهم في انهيار مبنى الكرادة

2022/10/02 | 11:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد شهود عيان وذوي ضحايا انهيار مبنى

المختبر الوطني وسط بغداد، عن عدم

عثورهم على أقربائهم من بين الناجين من

الحادث.

وابلغ ذوو الضحايا ؛ ان "4 مفقودين جراء

انهيار العمارة في ساحة الواثق (امرأة

وطفلة

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