دهوك العراقي يتعاقد مع 9 لاعبين

2022/10/02 | 11:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيئة الإدارية لنادي دهوك

الرياضي العراقي، أنها تعاقدت مع تسعة

لاعبين دفعة واحدة قبل غلق ملف

التنقلات، لغرض تمثيل فريقها الكروي

الأول الذي عاد مؤخراً للمشاركة في

منافسات الدوري العراقي الممتاز ل

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