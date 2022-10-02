قتلى وجرحى في انهيار مبنى في حي الكرادة بالعراق

2022/10/02 | 11:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدير العام للدفاع المدني العراقي إنقاذ 13 من ضحايا البناية المنهارة في حي الكرادة ببغداد، وأوضح المسؤول للجزيرة وجود 4 ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض، وفقا لبيانات من ذويهم.

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