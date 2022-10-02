قطر تسابق الزمن في مساكن جماهير المونديال.. أبراج وخيم وسفن و

2022/10/02 | 11:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل خمسين يوما من انطلاق كأس العالم لكرة القدم في قطر، يصب العمال الإسمنت ويجهدون طوال الليل لتجهيز فنادق مترفة وأماكن إقامة معقولة الثمن لأكثر من مليون زائر خلال الحدث العالمي.

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