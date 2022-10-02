الحكيم في ذكرى تظاهرات تشرين: تشرين هي رافد وطني مهم لتصويب العملية الديموقراطية

2022/10/02 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، اليوم الاحد، تظاهرات تشرين بانها “رافد وطني وتسهم في تصويب العملية الديمقراطية”، فيما ثمن جهود القوات الامنية في حماية المتظاهرين السلميين.وقال الحكيم في بيان: “ونحن نعيش الذكرى الثالثة لحراك تشرين نعقد الأمل على … Readmore

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