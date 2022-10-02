خشان يعلق على سبب الرفض الذي يواجهه من قبل المتظاهرين: سوف ينضجون غدا

2022/10/02 | 11:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب باسم خسان..أربعة من أولادنا حملوا هذه اللافتة اليتيمة تعبيرا...

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