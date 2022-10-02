نواب مستقلون يعتبرون تحركات السوداني غامضة: لم يدعونا الى اجتماعه مع الاطراف السياسية

2022/10/02 | 11:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أفاد عضو مجلس النواب العراقي، النائب المستقل سجاد سالم، الاحد، 2...

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