2022/10/02 | 11:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 37 دقيقة

اصابة جندي بانفجار عبوة ناسفة في وادي الشاي جنوب كركوك

منذ 13 ساعة

إعادة فتح الطرق في بغداد بعد انسحاب المتظاهرين

منذ 14 ساعة

القوات الامنية تستعيد السيطرة على ساحة التحرير

منذ 14 ساعة

القبض على (٦) مطلوبين بقضايا متنوعة في الديوانية

منذ 15 ساعة

إبعاد المتظاهرين من جسر الجمهورية بالقنابل الدخانية

منذ 16 ساعة

اعتقال أجنبي تسلل الحدود إلى العراق

منذ 17 ساعة

المرور توضح الموقف في شوارع العاصمة مساء اليوم

منذ 17 ساعة

الدفاع المدني يستخدم الكاميرات الحرارية للبحث عن المحاصرين جراء انهيار مبنى الكرادة

منذ 18 ساعة

الإعلام الأمني: الأجهزة الأمنية لاحظت وشخّصت واعتقلت عدداً من المندسين وسط المتظاهرين

منذ 19 ساعة

اللواء رسول يوجه رسالة للمتظاهرين ويتحدث عن “فتح الطرق”

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم القائد العام: القبض على ستة إرهابيين في بغداد ونينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم القائد العام: القبض على ستة إرهابيين في بغداد ونينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).