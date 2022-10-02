2022/10/02 | 11:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد القيادي في الحشد العشائري عبد الستار العبيدي، الاحد، اصابة جندي بانفجار عبوة ناسفة في وادي الشاي جنوب كركوك.

وقال العبيدي ان: عبوة ناسفة انفجرت على مفرزة امنية في وادي الشاي جنوب كركوك ما ادى الى اصابة جندي بجروح”.

واضاف،ان” وادي الشاي من المناطق التي تشهد نشاط لخلايا ارهابية وهي تقوم بنصب وتفجير عبوات ناسفة على الارتال العسكرية ما يؤدي الى سقوط ضحايا”.

وتشهد بعض مناطق كركوك خروقات امنية بين فترة واخرى بسبب نشاط خلايا داعش الارهابي”.

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