مجلة ترجح الرد الروسي في حال ثبت تورط الولايات المتحدة بحادثة “السيل الشمالي”

2022/10/02 | 12:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رجحت مجلة “nationalreview” أن تقوم روسيا بالرد في حال كانت الولايات المتحدة متورطة فعلا في حادثة التفجيرات التي طالت خطي أنابيب الغاز “السيل الشمالي”.وقال الكاتب والمحلل أنتونيو رايت في مقاله في المجلة إنه إذا كانت الولايات المتحدة متورطة في الانفجارات على خطي أنابيب الغاز السيل الشمالي، فروسيا سترد في حال ثبت ذلك، […]

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