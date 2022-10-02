2022/10/02 | 12:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة الدائمة للامتحانات تقرر أن يكون موعد أداء إمتحان مادة اللغة الفرنسية واللغة التركية لطلبة السادس الإعدادي يوم الثلاثاء المقبل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تحدد موعد إمتحان مادة اللغة الفرنسية واللغة التركية لطلبة السادس الإعدادي المركز الخبري الوطني.

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