2022/10/02 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية تمول رواتب عقود تربية ديالى (وثيقة)

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