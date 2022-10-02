تركيا تعلن استهداف عناصر من ’بي كي كي’ شمالي العراق

2022/10/02 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وفي عملية جوية تركية أعلنت عنها وزارة الدفاع التركية، اليوم الاحد، تم خلالها استهداف 23 عنصرا من "بي كي كي" في عمليات جوية شمالي العراق، وفق معلومات أولية.

وقالت الوزارة في بيان تابعته (بغداد اليوم)، إن "العمليات الجوية التركية استهدفت الإرهابيين في منطقة أسوس التي تبعد عن الحدود التركية العراقية مسافة 140 كيلو مترا"، مبينة استهدافها 23 عنصرا من (بي كي كي)، وان العدد قابل للزيادة".

وأشار البيان إلى أن "العمليات الجوية التي استهدفت منطقة أسوس، جرت يوم 27 أيلول الماضي.

ونفذت المقاتلات التركية في منطقة اسوس 16 غارة استهدفت فيها مغارات وملاجئ تابعة لعنصار الـ (بي كي كي).

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