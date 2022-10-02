اندلاع حريق داخل مخزن في الشورجة ببغداد

2022/10/02 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، اندلاع حريق داخل مخزن في منطقة الشورجة بالعاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخزن في منطقة الشورجة بالعاصمة بغداد".

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