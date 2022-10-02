رئيس الجمهورية يستقبل المبعوثة الأممية جينين هينيس بلاسخارت

2022/10/02 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد 2 تشرين الأول 2022 في قصر السلام ببغداد، مُمثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس بلاسخارت.

وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد، وخصوصاً الأمنية والسياسية منها، حيث تم التأكيد على أهمية الخروج من الأزمة السياسية عبر الحوار والأخذ بالاعتبار التحديات الجسيمة التي تواجه البلد إلى جانب تلبية الاستحقاقات الوطنية، والوصول إلى نتائج إيجابية تضمن الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وتحقيق تطلعاته.

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