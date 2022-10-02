رئيس وكالة الطاقة الذرية يزور موسكو وكييف هذا الأسبوع

2022/10/02 | 12:32 - المصدر: قناة التغيير

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم السبت، إن من المتوقع أن يعقد رئيس الوكالة رافائيل جروسي محادثات في موسكو وكييف هذا الأسبوع بشأن إنشاء منطقة حماية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إن المدير العام جروسي يواصل مشاوراته والجهود الأخرى الرامية إلى الاتفاق على منطقة أمان وأمن نووي حول زابوريجيا وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.



ومن المتوقع أن يسافر إلى كييف وموسكو هذا الأسبوع.

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