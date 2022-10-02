2022/10/02 | 12:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v6_W-K7YhjY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تطلع مظاهرات سووك بعثي وإذا صرت مثقف سووك ملحد وشيوعي وإذا سكتت تموت من القهر.. شاب عراقي يشكو الحال) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تطلع مظاهرات سووك بعثي وإذا صرت مثقف سووك ملحد وشيوعي وإذا سكتت تموت من القهر.. شاب عراقي يشكو الحال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).