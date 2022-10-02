في كربلاء .. الفنون والمسرح تقيم دورة للفن الفيلوغرافي (فن التشبيك) للشباب

2022/10/02 | 12:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت شعبة الفنون والمسرح التابعة

لقسم التنمية والتأهيل الاجتماعي

للشباب في العتبة الحسينية المقدسة

دورة في فن (التشبيك).

وقال مسؤول شعبة الفنون والمسرح

الأستاذ وسام عبد السلام لوكالة نون

الخبرية " أ

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