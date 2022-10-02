أوبك+ تبحث خفض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يومياً

2022/10/02 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قالت مصادر في أوبك لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، إن تكتل أوبك+ سيبحث خفض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يوميا عندما يجتمع في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول.

وهذا الرقم أعلى بقليل من تقديرات الخفض التي كانت مطروحة الأسبوع الماضي والتي تراوحت بين 500 ألف برميل ومليون برميل يوميا.

قال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن مجموعة أوبك+ ستعقد اجتماعا في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول في فيينا بالحضور الشخصي، وذلك للمرة الأولى منذ مارس عام 2020.

وسيكون خيار المشاركة عبر الإنترنت متوفرا لبعض الوفود التي قد لا تتمكن من السفر لحضور الاجتماع نظرا لقصر المهلة المتاحة.

وتجتمع أوبك+، التي تضم أوبك ومنتجي نفط مستقلين منهم روسيا، على خلفية تراجع أسعار النفط بعد بلوغها أعلى مستوى منذ أعوام في مارس/ آذار وتقلبات حادة في السوق.

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