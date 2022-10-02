انخفاض ايرادات العراق النفطية في 3 أشهر.. وخبير يوضح الأسباب

2022/10/02 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أسباب انخفاض ايرادات العراق من بيع النفط في الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال المرسومي في منشو على الفيسبوك إن "الايرادات النفطية للعراق انخفضت في شهر ايلول الماضي باكثر من مليار دولار قياسا بشهر آب الماضي وبنحو ملياري دولار قياسا الى شهر تموز الماضي".

وأضاف، أن "الايرادات بلغت 8.773 مليار دولار في شهر ايلول منخفضة من 9.784 مليار دولار في شهر آب و 10.6 مليار دولار في شهر تموز الماضي".

وأوضح أن "السبب في الانخفاض يرجع الى انخفاض سعر برميل بيع النفط العراقي من 104 دولار في شهر تموز الى 96.05 دولار في شهر آب ثم الى 88.83 دولار في شهر ايلول".

وأشار الى أن "العراق مازال غير قادر على الوصول الى حصته الانتاجية المحددة له من اوبك بلس والبالغة 4.651 مليون برميل يوميا في حين ان انتاج العراق الحالي لم يزد عن 4.525 مليون برميل يوميا".

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