2022/10/02 | 12:50 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 2 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: محمد حسن الساعدي بات من الضروري على القادة العراقيين, التفكير بجدية...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدستور العراقي و متطلبات المرحلة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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