2022/10/02 | 12:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاحد، 2 تشرين الاول، 2022، عن صدور...

ظهرت المقالة أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في وزارة الدفاع أولاً على المسلة.

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