2022/10/02 | 13:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرأت تعليقاً يستغرب قلة اهتمام الشعوب العربية عموماً بما يحدث في إيران.يقول المثل: ينفخ في اللبن من اكتوى بالحليب.فعدا عن أن الشعوب العربية "اللي فيها مكفيها"، بعد أن قام بعضها بثوراته وأفشلها القمع بوسائل شتى، يظل السؤال بماذا سيفيد تظاهرها؟ الضغط على حكوماتها التي تعاديها أصلاً إيران وتتنمّر عليها وتتدخل في شؤونها؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا لا يتحمس الجمهور العربي لثورة الحجاب الإيرانية؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا لا يتحمس الجمهور العربي لثورة الحجاب الإيرانية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).