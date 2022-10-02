اعصار ايان المدمر يخلف اكثر من 44 قتيل في فلوريدا

2022/10/02 | 13:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر الإعصار إيان عن مقتل 44 شخصاً في فلوريدا بجنوب الولايات المتحدة، وفقاً لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات .وقال جهاز الطب الشرعي في فلوريدا “هناك الآن 44 وفاة تُعزى إلى الإعصار إيان”.وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن حصيلة … Readmore

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