الديموقراطي الكردستاني: مرشح منصب رئاسة الجمهورية مرتبط بشروط عامة وليست خاصة بالكرد

2022/10/02 | 13:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني , الاحد , ان الكشف عن اسم مرشح منصب رئاسة الجمهورية مرتبط بشروط عامة وليست خاصة بالكرد , مشددا على ان الحزبين عازمين على الذهاب الى قبة البرلمان بمرشح واحد .وقال النائب عن الحزب الديمقراطي … Readmore

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