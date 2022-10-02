قصف ايراني جديد يطال قضاء جومان في اربيل

2022/10/02 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بوقوع قصف مدفعي ايراني جديد على جبال مدينة اربيل .

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "قصفا مدفعيا نفذته ايران على جبال قضاء جومان في اربيل ".

واضافت أن "القصف هو الثاني منذ صباح اليوم وايضا لليوم السابع على التوالي".

وفي وقت سابق من اليوم افاد مصدر امني، بتجدد القصف المدفعي الإيراني على ناحية سيدكان ضمن ادارة منطقة سوران شمال محافظة أربيل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "المدفعية الايرانية جددت قصفها على ناحية سيدكان ضمن ادارة منطقة سوران شمال محافظة أربيل"، لافتاً الى ان "القصف لم يتسبب بوقوع ضحايا بحسب المعلومات الاولية".

وأعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، الأربعاء الماضي، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً صاروخياً على الإقليم عبر أربع مراحل، ما أوقع "13 شهيداً و58 جريحاً".

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