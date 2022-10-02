النزاهة النيابية تستضيف مسؤولي هيئة الاستثمار لمناقشة حادث انهيار بناية المختبر الوطني

2022/10/02 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت النزاهة النيابية، اليوم الاحد، استضافة مسؤولي هيئة الاستثمار لمناقشة حادث انهيار بناية المختبر الوطني قرب ساحة الواثق وسط العاصمة بغداد.

وقال بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "تستضيف لجنة النزاهة النيابية يوم الأربعاء المقبل ٥/تشرين الأول رئيسة هيئة الاستثمار الوطنية والسيدين محافظ بغداد ومدير استثمار بغداد لمناقشة ملابسات انهيار بناية المختبر الوطني في الكرادة ببغداد".

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، يوم امس السبت، اسباب انهيار بناية المختبر الوطني في ساحة الواثق ضمن الكرادة، مبينة أن صاحب البناية اضاف طابقين الى العمارة المكونة من اربعة طوابق تسببت في انهيار البناية لعدم تحمل اساساتها.

وقال مدير العلاقات و الاعلام في المديرية، جودت عبدالرحمن، لـ(بغداد اليوم) إن "التقرير الرسمي سيصدر من قبل خبراء الأدلة الجنائية، لكن وفق رؤيتنا في الميدان فان العمارة كانت من أربعة طوابق اضيف لها طابقين في سنة 2018 او 2019، ومع سوء الاساسات كانت سبب الانهيار بشكل رئيسي"، مبينا أن "تقرير خبراء الأدلة الجنائية هو من سيحسم الامر قريباً".

وأضاف أنه "لغاية الان لم نسجل أي حالة وفاة جراء انهيار العمارة، والبحث جاري على الجثث، وقد تمكنا من انقاذ (13) شخصا"، موضحا أنه "شهود العيان اكدوا ان هناك من 3 الى 4 اشخاص مازالوا تحت الأنقاض".

وتابع عبد الرحمن أنه "رغم استمرار عمليات البحث من خلال عمليات الإنقاذ الخفيف والثقيل لم نجد أي جثة، وعمليات البحث مستمرة، ومن الممكن انتهاء عمليات البحث خلال الثلاثة ساعات المقبلة، او ربما يبقى العمل متواصل لغاية الصباح".

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