2022/10/02 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PY2MrC_AJBA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. كلية التراث الجامعة في بغداد | صباحك عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. كلية التراث الجامعة في بغداد | صباحك عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).