عبد الفتاح كاظم نقيباً للأطباء البيطريين في العراق

2022/10/02 | 13:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقدت الهيئة العامة لنقابة الأطباء العراقيين، اجتماعها اليوم الأحد.

وتم خلال الاجتماع تنصيب عبد الفتاح كاظم الزبيدي نقيباً الاطباء البيطريين في العراق.

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