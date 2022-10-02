2022/10/02 | 13:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقامَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأحد، المؤتمرَ الفنيّ لمباراةِ كأس السوبر للموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بين فريقي الشرطة والكرخ التي تقام اليوم في ملعبِ المدينة الدوليّ في الساعةِ السابعة مساءً بحُضور عُضوي لجنة المسابقات نجم الأوسي وعلي عبيس، فضلاً عن ممثلي الفريقين وممثل لجنتي الحكام والأمنية.

وقالَ عُضو لجنة المسابقات، نجم الأوسي، في بدايةِ المؤتمر “نباركُ للفريقين الوصولَ إلى مباراةِ كأس السوبر والنجاح والموفقية في تقديمِ مباراةٍ جميلةٍ تكون بدايةً تبشرُ بالخير للموسمِ الكرويّ المقبل وترتقي إلى مُستوى الكرةِ العراقيّة”.

بدوره، أوضحَ عضو المسابقات، علي عبيس إن “المباراةَ ستكون الأولى التي يطبقُ فيها نظامُ الاستمارة الالكترونيّة”.

وتمّ الاتفاق في المؤتمر على أن يرتدي فريق الشرطة اللونَ الأخضر الكامل وحارس المرمى اللون الأحمر.



أما فريق الكرخ فإنه سيرتدي اللونَ الأصفر و الأسود وحارس المرمى اللون الوردي، وفي حالةِ انتهاء المباراةِ بالتعادلِ الايجابي يتمّ اللجوءُ إلى ركلاتِ الجزاء الترجيحيّة لحسمِ النتيجة من دون لعبِ أشواطٍ إضافيّة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة المسابقات: مباراة السوبر هي الاولى التي يطبق فيها نظام الاستمارة الألكترونية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة المسابقات: مباراة السوبر هي الاولى التي يطبق فيها نظام الاستمارة الألكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).