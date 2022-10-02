شاهد كيف أنقذت

2022/10/02 | 13:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال إحدى مسابقات رعاة البقر “الروديو“، أفلت ثور هائج من الحلبة بعد أن خرج عن السيطرة وقفز نحو المدرجات حيث يتواجد المشجعون، الأمر الذي أدى لإصابة 6 أشخاص وكان من بينهم فتاة تدعى، بيج كينغ تبلغ من العمر 25 عامًا ، لكن المفارقة أن ذلك الحادث المخيف كان سببًا في إنقاذ حياتها من مرض السرطان ، لنتابع التفاصيل.

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