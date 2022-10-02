التربية تحدد موعد إمتحان مادتي اللغتين الفرنسية والتركية لطلبة السادس الإعدادي

2022/10/02 | 13:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4/10/ 2022.

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