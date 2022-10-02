رئيس الجمهورية لسفراء ثلاث دول: التقلبات الاقتصادية تمثل تحديا عالميا يتطلب التعاون المشترك

2022/10/02 | 13:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

تسلم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد 2 تشرين الأول 2022 في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كل من الكويت طارق عبد الله الفرج، والدنمارك كرستيان تورنينغ، وهولندا يوهانيس لينديرت ساندي.

وأكد الرئيس برهم صالح، خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، أن "العراق يتطلع إلى دعم المجتمع الدولي وإقامة علاقات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري، وتجاوز الخلافات عبر الحوار".

ولفت إلى أن "هناك تحديات عالمية وإقليمية مشتركة تتطلب التعاون والتنسيق المشترك، أبرزها مكافحة الإرهاب والتطرف العابر للحدود، ومعالجة التقلبات الاقتصادية والأزمات الصحية، ومواجهة التغيّرات المناخية الحادة".

وعبّر الرئيس عن "أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم".

من جانبهم، أعرب السفراء عن "تطلع بلدانهم لتعزيز العلاقات مع العراق في مختلف المجالات وبما يعزز الروابط المشتركة".

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