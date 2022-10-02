2022/10/02 | 13:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حددت لجنة النزاهة النيابة ، اليوم الاحد، موعداً لاستضافة 3 مسؤولين لمناقشة أسباب انهيار مبناى المختبر الطبي في الكرادة.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/ان “لجنة النزاهة النيابية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية تستضيف 3 مسؤولين لمناقشة اسباب إنهيار بناية المختبر في الكرادة المركز الخبري الوطني.

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