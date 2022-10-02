انتشار ظاهرة سرقة رواتب الموظفين عبر بطاقة كي كارد في واسط

2022/10/02 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت في الآونة الأخيرة في محافظة

واسط عصابات لسرقة رواتب حملة بطاقات

الصرف الآلي من الموظفين والمتقاعدين

(الكي كارد) ومثيلاتها، في ظاهرة تكشف عن

الطرق الملتوية التي يستخدمها هؤلاء من

خلال الاتصال عل

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