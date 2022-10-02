الرشيد يكشف عناوين مراكز اصدار البطاقات في بغداد وباقي المحافظات

2022/10/02 | 13:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

كشف مصرف الرشيد، الاحد، عن المراكز الخاصة باصدار البطاقات الجديدة اضافة الى انجاز استبدال البطاقات وتغير رقم الهاتف .

ودعا المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ، كافة زبائن المصرف اعتماد المواقع ادناه للمراجعة:

محافظة بغداد ( فرع اليرموك / البياع/ راغبة خاتون/ الرباط/ ابي غريب)

المنطقة الجنوب...

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