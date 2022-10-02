2022/10/02 | 13:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن العديد من التحديات...

ظهرت المقالة رئيس نادي الريال: بنزيما سيحصد جائزة الكرة الذهبية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس نادي الريال: بنزيما سيحصد جائزة الكرة الذهبية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس نادي الريال: بنزيما سيحصد جائزة الكرة الذهبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).