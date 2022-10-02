اختبار تعفن الدم يساعد على كشف السرطانات العدوانية في المراحل الأولى

2022/10/02 | 13:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: توصل باحثون إلى آلية جديدة يمكنها اكتشاف الأنواع العدوانية للسرطان في...

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