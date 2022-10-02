رسالة بخط اليد .. عادل إمام يناشد فاتن حمامة العودة إلى السينما

2022/10/02 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناشد الفنان عادل إمام الفنانة الكبيرة فاتن حمامة العودة إلى السينما عام 1969 بعد أن غابت عنها أربع سنوات.

وانتشرت في الساعات الماضية رسالة بخط يد الفنان الشاب، وقتها، عادل إمام مؤرخة في 3 ديسمبر/كانون الأول عام 1969، ونشرتها مجلة الكواكب المصرية يدعو فيها النجمة فاتن حمامة للعودة إلى السينما مجدداً.

تعكس الرسالة تقدير عادل إمام المبكر للفنانة الكبيرة التي وصفها مراراًبـ «أعظم فنانات مصر»، رغم أنهما لم يلتقيا فنياً إلا في سهرة تلفزيونية باسم «الساحرة» عام 1971، وشاركهما فيها سعيد صالح وصلاح ‏ذو الفقار.

وجاء فى رسالة عادل إمام: «فتونة..



اسمحيلي أن أناديك بهذا الاسم ومع بداية العام الجديد..



أتمنى يا ست الكل أن تعودي إلى جمهورك..



مكانك لا يزال خالياً ومستحيل تعويضك ومستحيل أن نعثر على واحدة مثلك فأنت مثل مناجم الذهب تحتاج لاكتشافها أعواماً طويلة..



والنبي يا فاتن ما تقعديش أكثر من كدة».

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