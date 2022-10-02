«أوبك+» تبحث خفض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يومياً

2022/10/02 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر في أوبك لرويترز الأحد: إن تكتل أوبك+ سيبحث خفض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يومياً عندما يجتمع في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول.وهذا الرقم أعلى بقليل من تقديرات الخفض التي كانت مطروحة الأسبوع الماضي والتي تراوحت بين 500 ألف برميل ومليون برميل يومياً.

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